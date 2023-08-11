أوكرانيا عاجزة عن حماية كييف من الهجمات الروسية.. خبير أمريكي يُوضح

أكد الكولونيل الأمريكي، "دوغلاس ماكغريغور"، المستشار السابق للبنتاجون، أن أوكرانيا لا تستطيع حماية عاصمتها من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "عليهم إخلاء كييف، فهم غير قادرين على صد الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

صواريخ منظومات الدفاع الجوي

وحسب العسكري السابق فقد استنفدت أوكرانيا مخزوناتها من صواريخ منظومات الدفاع الجوي، والدول الغربية لا تستطيع تعويض النقص في وقت قصير.

وأشار إلى أن كييف قد تتعرض في النهاية للاجتياح بسبب عجز الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حمايتها.

وقال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إن كييف تحتاج لما بين 10-12 منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، لتأمين الحماية لكامل الأراضي الأوكرانية.

من ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية التي تبحر من وإلى موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني، حيث أن المرور سيكون تحت طائلة مسؤولية "ربان السفينة ومالكها".

ووفقًا لتقرير بحرية القوات الأوكرانية، فقد "حذرت كييف من استمرار وجود تهديد عسكري وخطر الألغام، وبالتالي، سيسمح بمرور السفن التي يؤكد مالكوها وقباطنها رسميا استعدادهم للإبحار في هذه الظروف".

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.