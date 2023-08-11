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الجمعة 11 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جمال شعبان يكشف أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي (شاهد)

الشيخ ماهر المعيقيلي
الشيخ ماهر المعيقيلي إمام الحرم المكي

أثار تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى، إمام وخطيب المسجد الحرام، للإغماء اليوم أثناء صلاة الجمعة، حالة من الجدل عبر المنصات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وتحدث الدكتور جمال شعبان استشارى كهرباء القلب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسباب تعرض الإصابة بالإغماء.

وحلل شعبان  أسباب تعرض الشيخ المعيقلي للإغماء أثناء صلاة الجمعة اليوم.

وقال شعبان:" لإغماء والهبوط.. إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة شفاه الله وعافاه.. ايه الأسباب والاحتمالات 

وقال :"الإجهاد الحراري.. تراجع مؤقت في الدورة الدموية للمخ .. اختلال في كهرباء القلب.. اختلال في الدورة التاجية للقلب.. ازدياد نشاط العصب الحائر".

وتابع:" المطلوب بعد الإنعاش والإفاقة وقياس الضغط والنبض والتنفس ونسبة الأكسجين وعمل رسم قلب وموجات صوتية علي القلب وقياس انزيمات القلب والسكر العشوائي والتراكمي والكولسترول واليوريك اسيد ووظائف الكلى.. هولتر واختبار المنضدة المائلة  مقطعية ورنين على المخ والقلب ..يمكن نحتاج قسطرة للشرايين التاجية وكهرباء القلب.. سلامتك يا مولانا".

متحدث الشؤون الدينية بالحرم المكي يكشف تفاصيل الحالة الصحبة لماهر المعيقيلي

كشف المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه ألمّ بفضلية إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر.

وأوضح المتحدث الرسمي، برئاسة الشؤون الدينية، وأَتَمَّ بالناس الصلاة، رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة:

 اختتم المتحدث الرسمي، برئاسة الشؤون الدينية، بطمأنة الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

 

ماهر المعيقيلي 

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