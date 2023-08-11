معرض ملابس وورش تلوين لأطفال قرية بهنيا بديرب نجم فى الشرقية

نظمت اليوم الجمعة، جمعية صناع الحياة، معرض للملابس، بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

شملت أعمال المعرض، ورشة رسم وتلوين للأطفال بالمجان عن طريق تسليمهم كتب صور كرتونية وألوان، لرسم الفرحة والبهجة فى نفوسهم .

كما شملت أعمال المعرض، عرض ملابس رجالى وحريمى وشنط وأحذية وأدوات مدرسية لأهالى القرية بأسعار رمزية، وذلك لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين .

قال مصطفى عبد الواحد المدير التنفيذى لجمعية صناع الحياة، اننا نستهدف توزيع نحو 3 آلاف قطعة ملابس اليوم فى القرية لمساعدة أهالينا فى ديرب نجم .

وأضاف «عبد الواحد» يشارك فى المعرض حوالى 500 طفل على مدار اليوم، وذلك ضمن فعالية صناع الحياة بالتعاون مع التحالف الوطنى .

وأوضح المدير التنفيذى لصناع الحياة، ان تلك الفعالية تأتى استكمالًا لفعاليات آخرى تقوم بها الجمعية من ضمنها حملات للتبرع بالدم وحملات توعية، وانشطة مختلفة وحملات تمكين أقتصادى، ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا .

وأشار «عبد الواحد» إلى أن الجمعية دائمة المشاركة فى فعاليات كبرى فى محافظة الشرقية، كان آخرها قافلة طبية بصان الحجر تضم العديد من التخصصات الطبية وهى: الباطنة، والرمد، والعظام، والقلب، والأطفال وعيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدى لمساعدة أهالينا فى الشرقية .

واختتم المدير التنفيذى لصناع الحياة حديثة، قائلاً نحاول أن نفتتح محال تجارية للأسر على سبيل المثال محل مجمدات أو محال مختلفة لمساعدة اهالينا فى أن يكون لديهم مصدر دخل دائم، وهذا دور أساسي للجمعية بالشراكة مع جمعيات آخرى، وكل ذلك يأتى بدعم من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .