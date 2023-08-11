عاصفة تُسقط 8 أبراج كهرباء تربط بين خزان أسوان ومحطة نجع حمادي

سقط 8 أبراج كهرباء جهد 220، بسبب عاصفة ترابية شديدة، وهم المسؤولين عن الربط بين خزان أسوان ومحطة نجع حمادي بقنا.

ولم يؤثر سقوط الأبراج الـ8 على استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة بعد تحرك فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء على الفور لرفع الأبراج الـ8 وتركيب بد لا منها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والنقل والمواصلات والكهرباء من إزالة الكابلات على شريط السكة الحديد، وعودة حركة القطارات بعد توقف ساعة، مع استمرار قطع الكهرباء في بعض القرى ومناطق بالمدينة.

وتسبب سقوط 7 أبراج كهرباء بنجع حمادي، اليوم الجمعة، في فصل التيار عن بعض المناطق خاصة قرى غرب المدينة.

وكان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بسقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط 13 كابل على شريط السكة الحديد، وتسبب ذلك في فصل التيار عن بعض المناطق في المدينة وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.