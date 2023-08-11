مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي يلا شوت يوتيوب .. الجولة 1 ، في هذا المقال، سنقدم لكم فرصة مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام منافسه فريق الحزم مباشرةً. تأتي هذه المباراة ضمن جولة الأسبوع الأول من منافسات الدوري السعودي. يتطلع فريق الأهلي إلى هذه المواجهة بحماس كبير وجهود مكثفة بهدف تحقيق الفوز في اللقاء، بينما يستعد فريق الحزم بقوة وتركيز عال لمواجهة تلك المباراة وتحقيق الانتصار.

شاهد مباراة الأهلي والحزم مباشر

استاد الأمير عبدالله الفيصل يشهد لقاءً قويًا ومثيرًا، حيث ستجمع المباراة بين فريق الأهلي ومنافسه فريق الحزم اليوم. يأتي هذا اللقاء ضمن جولة الأسبوع الأول من مسابقة الدوري السعودي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في مساء هذا الجمعة، الموافق 11 من شهر أغسطس الحالي.

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة "SSC sport 1 HD"، وهي القناة الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري السعودي في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط. سيقوم المعلق البارز فهد العتيبي بنقل تفاصيل المباراة بصوته المميز.

توقيت مباراة الأهلي والحزم

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

تردد قناة SSC Sports HD 1

تعتبر قناة SSC Sports HD 1 واحدة من القنوات الرياضية السعودية التي تنقل مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، ويمكن متابعتها على العديد من الأقمار الصناعية. وفيما يلي بعض الترددات المعلنة لقناة SSC Sports HD 1:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة النايل سات 12523 عمودي 27500 4/3 ـــ بدر سات 12418 عمودي 27500 5/6 HD عرب سات 11747 عمودي 27500 2/3 ـــ

تشكيلة الأهلى السعودي ضد الحزم اليوم

من المتوقع أن يتواجد مفاجآت عديدة في تشكيلة اليوم، وسيكون الفريق مدجج بكبار اللاعبين القادمين في موسم الانتقالات الصيفية، وإليكم التشكيلة المتوقعة:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: باستوس، بندر يوسف الشمراني، روجير إيبانيز دا سيلفا، أيمن يوسف فلا.

خط الوسط: ياسين زبيدي، عبدالإله أيمن فرحات، عبدالله عطيف، علي حسن الأسمري.

في الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو.

هذه التشكيلة متوقعة في حالة مشاركة الصفقات الجديدة لذا ينتظر جميع المشجعين مشاركة هؤلاء النجوم الكبار، وعند إعلان التشكيلة الرسمية سوف نوافيكم بها.

التشكيلة المتوقعة للحزم السعودي

يستعد نادي الحزم لتقديم أداء جيد اليوم في مواجهة قوية أمام الأهلي السعودي، وهذه التشكيلة المتوقعة للحزم: