مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت (بدون تقطيع)

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحزم تويتر اليوم: مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت (بدون تقطيع)،يُقدم موقع وشبكة "الوفد" في التقرير التالي فرصة متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي أمام فريق الحزم من خلال بث مباشر عبر منصتهم التليفزيونية. يتيح هذا البث المباشر للمشاهدين فرصة مشاهدة مباراة الافتتاح في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن 2023-2024" حيث يتنافس الفريقان على الفوز وتحقيق نقاط البداية في هذا الموسم الرياضي.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الحزم تويتر اليوم: مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت (بدون تقطيع)

في يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، تنطلق منافسات الدوري السعودي "روشن"، حيث يتابع العالم بشغف النسخة الجديدة من هذه البطولة المتجددة. وتتزايد أهمية هذه النسخة بشكل خاص نظرًا لتعزيز العديد من الفرق صفوفها بأبرز اللاعبين الذين قدموا أداءً لامعًا في الملاعب الأوروبية.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت (بدون تقطيع)

في مواجهة اليوم، سيتقابل فريق أهلي جدة مع فريق الحزم، وذلك في تمام التاسعة مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

بعد هبوط الفريقين معًا في الموسم السابق، يعودان الآن للمشاركة في دوري "روشن" من جديد. تمكن فريق الأهلي من حجز بطاقة الصعود قبل 4 جولات فقط من نهاية دوري "يَلُو" لأندية الدرجة الأولى، وعلى نفس الأثر يلتحق به فريق الحزم.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم يلا شوت اليوم في افتتاح الدوري السعودي

يأمل كل من فريق أهلي جدة والحزم في تحقيق بداية مثالية عندما يتواجهان، حيث يتسع الطموح للفوز وحصد أولى ثلاث نقاط في هذا المشوار الطويل والمليء بالتحديات. يأتي ذلك في ظل زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 18 فريقًا، والتي شهدت أيضًا انضمام نخبة من نجوم كرة القدم العالميين.

قبل المباراة، أجرى فريق أهلي جدة استعداداته من خلال معسكر تدريبي في النمسا، حيث خاض مجموعة من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين. تعزز الفريق أيضًا بستة لاعبين محترفين أجانب: السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، الإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجير إيبانيز. وقد تمت إضافة هؤلاء إلى التعاقدات المحلية، مع التركيز على لاعبين مثل عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، لتعزيز الفريق بشكل أكبر.

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تشكيلة الأهلي ضد الحزم في دوري روشن

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد الخبراني، معتز هوساوي، سعد المولد، لوكاس ليما

خط الوسط: دي سوزا، ساريتش، علي الأسمر

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، عبد الفتاح العسيري، عمر السومة

تشكيلة الحزم ضد الأهلي

بعد التعرف على تشكيلة الأهلي ضد الحزم، لا بد من التعرف على تشكيلة الحزم ضد الأهلي وهي كالتالي:

حارس المرمى: إبراهيم زايد.

خط الوسط: لوكا ستويانوفيتش، إبراهيم علي البركة، باسل يوسف السيالي، أحمد عبدالله الجويد.

خط الدفاع: طلال العبسي، عبدالله حايف الشمري، فهد منصور العبيد، باولو ريكاردو فيريرا.

خط الهجوم: فرانسيس كان، يوسف إبراهيم أوباما.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، بالإضافة إلى منصة شاهد VIP.

هذه القنوات ستقوم بنقل المباراة حصريًا للمشاهدين، مما يتيح لعشاق كرة القدم فرصة متابعة اللقاء واستمتاع بأداء الفريقين في انطلاقة الموسم الجديد من دوري روشن، تحتاج فقط إلى ضبط تلفازك على هذه القنوات أو الاشتراك في منصة شاهد VIP لتتمكن من متابعة المباراة والاستمتاع بالتنافس الرياضي المثير عبر التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: إرديتو 2