مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة أهلي جدة ضد الحزم تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت ، تأتي مباراة الأهلي أمام الحزم في الجولة الافتتاحية لموسم دوري روشن السعودي 2023-2024 كنقطة تجذب انتباه محبي كرة القدم حول العالم. الأنظار تتجه نحو المملكة العربية السعودية بسبب التوقعات المثيرة لمجريات الدوري، خاصة بعد الصفقات العالمية البارزة التي أجرتها الأندية.

البداية ستكون من لقاء بين فريقي الأهلي والحزم، ولكل منهما هدف مختلف يرتبط بهذه المباراة. يطمح الأهلي لاستعادة مكانته في منصات التتويج بعد عام مليء بالتحديات، حيث شهدت جماهيره فريقهم المفضل ينافس في الدرجة الأدنى من الدوري، وهو موقف غير اعتيادي لأنصار هذا الفريق الراقي، حتى وإن كان الفريق قد تمكن من تحقيق لقب دوري "يَلُو".

بث مباشر مباراة أهلي جدة ضد الحزم تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

يستعد استاد الأمير عبدالله الفيصل لاستضافة مباراة مثيرة ومشتعلة بالنيران، حيث سيجمع الفريق الأهلي ومنافسه الحزم في لقاء مهم يوم الجمعة، ضمن جولة الافتتاح من بطولة الدوري السعودي. من المُقرر أن يُقام اللقاء مساء هذا اليوم الموافق 11 أغسطس الجاري.

ستُبث المباراة مباشرة عبر قناة "SSC sport 1 HD"، التي تُعد الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري السعودي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. سيُقدّم التعليق على المباراة المعلق البارز فهد العتيبي.

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توقيت مباراة الأهلي والحزم

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات "SSC" من المؤكد أنك سترى مباراة الأهلي والحزم على شاشتها.

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