وكيل تعليم الغربية يعقد الاجتماع الأخير لمجلس الامناء

، عقد المهدس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومدير عام الشئون التنفيذية، وموجه عام التربية الاجتماعية.

بدأ الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ثم تناول وكيل الوزارة مناقشة عدد من الموضوعات واستعراض ماتم خلال أعمال الامتحانات، سواء بالشهادات العامة "الثانوية العامة، والدبلومات الفنية"، وكذلك الشهادة الإعدادية.

وقد أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بما حصده تعليم الغربية من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الامتحانات العامة سواء للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشئون التنفيذية الإنجازات التي تم تحققت على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بجميع الأنشطة والتي قد وصلت إلى ٢٤٨ مركز على مستوى الجمهورية، منهم ٣٨ اول جمهورى، بالإضافة إلى حصول التربية الاجتماعية خلال العام على ١٨ مركز على مستوى الجمهورية.

ثم تم عرض الحساب الختامي للمجلس خلال العام ، و عرض ما تم من أنشطة خلال إجازة آخر العام (نوادي صيفية - مراكز تحفيظ قرآن - مراكز تنمية قدرات )، وعرض ماتم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "قيم وحياة" بمحافظة الغربية بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.

وعلى هامش الاجتماع، قام وكيل الوزارة بتكريم الأستاذة السيدة عبد الستار عميرة، مديرة مدرسة المحلة الرسمية لغات، بشرق المحلة، لحصولها على المركز الثاني على مستوي الجمهورية بمسابقة الرائد العام المثالي، وذلك تشجيعا لها لتحقيق المزيد من النجاحات، كما قدم الشكر لجميع أعضاء المجلس للتعاون الدائم والمثمر من أجل نجاح ودعم العملية التعليمية بالمحافظة.