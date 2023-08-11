زاهي حواس: مصر لا تحتاج لتسويق أثارها والمدينة الذهبية أهم اكتشاف بالعالم

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق إن مصر لا تحتاج إلى تسويق آثارها أو مقاصدها السياحية، لأنها الدولة الوحيدة في العالمة التي لم تتوقف فيها الاكتشافات الاثرية حتى الآن، وهو ما يسوِّق لآثارها بشكل دوري، لافتا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون نقلة نوعية سياحية لمصر وعنصر أساسي من عناصر الجذب السياحي إلى مصر خاصة بعد الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق ذلك.

التراث الذي ترعاه جامعة الدول العربية

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث الذي ترعاه جامعة الدول العربية، حيث القى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري الشهير محاضرة لأول مرة في مدينة صلاله بسلطنة عمان ، وتم تكريمه بحصوله على جائزة الريادة في الآثار، وعرض لأول مرة اكتشاف المدينة الذهبية التي اختيرت كأهم كشف أثري بالعالم كله.

الدول العربية بها تراث وآثار هامة

وأكد زاهي حواس أن الدول العربية بها تراث وآثار هامة، وأن اكتشاف بعض الآثار المصرية في شبة الجزيرة العربية ومنطقة الخليج يدل على وجود علاقات تجارية بين مصر ودول الخليج، مستندا إلي إحدى البرديات تفيد أن رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يُعتقد أنه في منطقة الجزيرة العربية ومتاخم لسواحل بحرية لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية في دول عربية مجاورة.

وقال عالم الآثار زاهي حواس إن التعامل مع الإعلام يجب أن يكون مدروس وأن تقوم كل دولة سياحية بعمل خطة ترويجية لاثارها واكتشافاتها حتى لا يتحول الاعلام من أداة ترويج إلى أمر سلبي يتسبب في اظهار الدولة بمظهر غير لائق.

وأشاد وزير الآثار الأسبق بسلطنة عمان وخاصة مدينة صلالة ، قائلا " لا وجود مثلها في اي مكان بالعالم" ، لافتًا الى وجود العديد من الشواهد والاثار على حضارة عظيمة موجودة على هذه الارض ويمكن الاستفادة سياحيًا من خلال تسليط الضوء على الاكتشافات الاثرية الهامة في سلطنة عمان واستثمار الاثار العربية في زيادة حجم اعداد السياح الوافدين الى المنطقة.

واستعان زاهي حواس خلال المحاضرة بصور عن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي قام بها ، وتحدث عن أسرار هرم الملك خوفو و الأبواب التي عثر عليها داخل الهرم ، و الممر الذي عثر عليه منذ شهور قليلة خلف المدخل الأصلي للهرم، و تحدث عن اكتشافاته بمنطقة سقارة والتي تم تصويرها عن طريق نتفليكس وكان الأول علي العالم في مجال الأفلام الوثائقية ، لافتا الى الاكتشافات التي قام بها عن طريق استعمال الاشعة المقطعية و DNA والتي ساعدته فب اكتشاف كيف مات الملك توت عنخ آمون .

زاهي حواس: مصر لا تحتاج لتسويق اثارها والمدينة الذهبية أهم اكتشاف بالعالم



