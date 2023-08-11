مصرع شاب صدمته سيارة بقرية العركى بفرشوط

لقي شخص مصرعه ، اليوم الجمعه ، صدمتة سيارة بقرية العركي التابعه لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفي مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب يدعى كرم فارس فخري، يبلغ من العمر 47 عاماً، مقيم بمركز فرشوط صدمته سيارة بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي ، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

من ناحية أخرى عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثتي عامل وزوجته، داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى شمال محافظة قنا .

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثتي عامل وزوجته داخل منزلهما بقرية بهجورة بنجع حمادى.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة صموئيل مرقولى عطيه فلسطين 88 عاما ، وزوجته جملات ماركوسلوانس 78 عاما، داخل منزلهما بقرية بهجورة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجاري تكثيف التحريات والجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.