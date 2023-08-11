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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مطار مرسى علم يستقبل 140 رحلة طيران

وصول الرحلات الى
وصول الرحلات الى مرسى علم

يستقبل مطار مرسي علم يستقبل 140 رحلة طيران تقل آلاف السائحين على مدار الأسبوع القادم، قادمة من مطارات 11 دول اوروبية تقل الاف السياح على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت  وحتى يوم الجمعة المقبلة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأنه من  جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 140  رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا تقل 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على مدار الأسبوع. 
لافتا أن اكثر الرحلات وصولا إلى مطار مرسي علم هي الرحلات التشيكي والايطالي والبولندي و الألماني

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من  وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق  للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم .
  

وصول الرحلات 

 