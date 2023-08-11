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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سقوط 7 أبراج كهرباء تسببت في فصل التيار الكهربائي بـ قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدينة نجع حمادي بقنا، اليوم الجمعة، سقوط 7 أبراج كهرباء تسببت في فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  يفيد سقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط 13 كابل على شريط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان سقوطهما ورفعهما وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما ُفصل التيار عن بعض المناطق في المدينة، وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.

 

 