مصري مقيم بالإمارات يطالب وزيرة الهجرة بجعل فترة التسجيل على مبادرة السيارات مفتوحة

ويقترح فكرة لتوفير العملة الصعبة للدولة..

طالب محمد ثروت، صحفي مقيم بالإمارات، من وزيرة الهجرة سها جندي، والحكومة المصرية، مد فترة التسجيل على مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وأن تكون بشكل مستمر وليست محددة المدة كما هى متاحة الآن، حتى يتسنى لأي مغترب في الخارج التسجيل بها في أي وقت.

وجاءت رسالة "ثروت"، لوزيرة الهجرة، كالتالي: " يا ريت معالي الوزيرة المبادرة دي تبقى مستمرة، ومن حق كل مغترب ينزل سيارة واحدة بنفس شروط المبادرة، لأن ده هيكون بمثابة حساب دولاري مستمر للدولة، وأعتقد ده هيكون لصالح الطرفين، المغترب والدولة، إنما افتح مبادرة ٣ شهور واقفلها ده مش سليم، بدليل أن المستهدف كان من المبادرة جمع ٥ مليارات دولار ولم يتم جمع سوى أقل من المليار مما يؤكد ضرورة التعديل فيها لتناسب الجميع".

وقال محمد ثروت، في تصريح خاص "الوفد"، إن بداية إطلاق المبادرة تم فتح التسجيل لـ 3 شهور فقط، وأدى ذلك لعدم ثقة المغترب بها، بالإضافة إلى تعديلها أكثر من مرة لتناسب مطالب المصريين بالخارج، لافتًا إلى ضرورة أن يكون التسجيل بالمبادرة بشكل مفتوح في أي وقت.

وتسائل عن أهمية أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول ، قائلًا: "موضوع المالك الاول والتاني هيفرق في ايه ما دام حقي انزل سيارة واحدة بالشروط المتوافق عليها وبيتاخد مني جمرك ووديعه لازم نسهل على المصري في الخارج حتى تتحقق الفائدة للدولة والمغترب لأنها مبادرة تستهدف مصلحة كليهما".

واقترح "ثروت" في نهاية حديثه فكرة، وهى تخليص السيارات من الجمارك بالعملة الصعبة، قائلًا: " اللي بيخلص السيارات في الجمارك يحسبها بالدولار مش بالجنيه ولكن يكون الامر محدد القيمة ومقنن حتى لا يتم التلاعب، ما دام انا مغترب ولدي ما يثبت ذلك، وبالتالي ستستفيد دولتنا بالعملة بشكل أكبر ويكون المغترب أيضًا على قدر من الرضى والترحيب".

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالأمس، عن أخبار سارة للمشاركين في مبادرة السيارات.

وقالت الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك: “عندي اخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات اخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة”.

وتابعت الوزيرة: “ الخبر السار الاخر، لجميع المستحقين، ان شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الايميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بداية من يوم الاحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.