جهود صندوق تحيا مصر في العمل التنموي ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر التنموي والرائد في رعاية الأسر ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية والوصول إلى المستحقين كافة في جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك في اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق وأنشطته المختلفة ومشاركته الفاعلة في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات والأنشطة، ودعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية في المحافظات كافة خصوصًا المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق حرص على تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، خصوصًا المناطق النائية والحدودية، ومنها سيوة وحلايب وشلاتين وسانت كاترين وبئر العبد ورفح والعريش والواحات البحرية، وسيدي براني، لتوفير الدعم الغذائي والأغطية والأمتعة ورفع كفاءة المنازل لتحسين جودة حياتهم، كما حظيت محافظات الصعيد كافة بنصيب كبير من أنشطة الصندوق، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تنمية صعيد مصر وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، طبقًا لمستوى الفقر المحدد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الكثير من الفئات المستحقة خدمات الصندوق، بما يضمن تنوع أنشطة الحماية الاجتماعية.

جهود صندوق تحيا مصر



وأضاف عبدالفتاح، أنه من خلال مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشين أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية ووفرت 2 مليون قطعة ملابس وأحذية ومفروشات وإكسسوارات وأواني للطهي ولعب للأطفال وأدوات مكتبية متنوعة واستفاد منها نحو 675 ألف مستفيد في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض للملابس الجديدة في الجامعات الحكومية، وفرت أكثر من 375 ألف قطعة ملابس ومستلزمات العناية الشخصية لـ 125 ألف طالب وطالبة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال والملابس جديدة للأطفال في دور الأيتام خلال عدد من الاحتفاليات التي نظمها الصندوق في شتى المحافظات.

كما قامت مبادرة دكان الفرحة لتجهيز العرائس بتجهيز 2000 فتاة أولى بالرعاية للزواج لا سيما اليتيمات، وذوات الهمم بمستلزمات الزواج، تتضمن مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهى: (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو - شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات - قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه).

وفي سياق آخر، أكد عبدالفتاح، أن قوافل مبادرة "بالهنا والشفا" وفرت المواد الغذائية لكل الأسر المصرية الأولى بالرعاية على مستوى كل محافظات الجمهورية، بإجمالي 52 ألف طن مواد غذائية و1020 طنًا من اللحوم و2500 طن من الدواجن و١٦٤٦ طنًا من الخضروات والفاكهة و3 ملايين وجبة من الوجبات الجاهزة و4.8 ملايين عبوة من الحلوى فضلًا عن منتجات الألبان والمعلبات والعصائر، للأسر الأولى بالرعاية، عبر تنظيم قوافل ميدانية تجوب محافظات الجمهورية على مدار العام، لتصل إلى نحو 24 مليون مواطن مستهدف في 27 محافظة.

جهود صندوق تحيا مصر

وأشار عبدالفتاح إلى أن صندوق تحيا مصر يسعى منذ نشأته للارتقاء بصحة المصريين، فوضع محور الرعاية الصحية على قائمة أولوياته واستطاع الصندوق مكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وخصص الصندوق مبلغ مليار جنيه لتنفيذ للكشف على نحو مليون و400 ألف مواطن وتلميذ بالمرحلة الابتدائية من خلال الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير النظارات الطبية والعلاج وإجراء التدخلات الجراحية وذلك في 27 محافظة، وفي هذا الإطار وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي و1000 كرسي مريض و350 حضانة للأطفال المبتسرين، و3563 جهاز مساعد منها أجهزة إفاقة، وقياس الصفراء، وعلاج بالضوء، وأجهزة تنفس صناعي، وضغط المجرى الهوائي، وضخ وسحب السوائل، كما نظم الصندوق عدة قوافل طبية شاملة لأهالي المناطق النائية والحدودية، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري وعدد من منظمات المجتمع المدني، في سيوة، أسوان، الشيخ زويد، رفح، والعريش وحلايب وشلاتين.

وفي السياق ذاته، أضاف عبدالفتاح أن صندوق تحيا مصر منذ إنشائه، وضع على عاتقه أيضًا مهمة المشاركة بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة المنازل ورفع كفاءة البنية التحتية للقرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها.

وأوضح عبدالفتاح أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجالات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب، لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا في أنشطة الصندوق لتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

جهود صندوق تحيا مصر

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ) ألف كرتونة، وأكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 ) جهازًا طبيًا.