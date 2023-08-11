عاجل
مروا بجوارها ولم ينقذوها.. امرأة داخل حرائق هاواي تمس القلوب (فيديو )
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بني سويف يشرف على وقف تحويل وحدة سكنية لنشاطٍ تجاري

وقف تحويل وحدة سكنية
وقف تحويل وحدة سكنية لنشاط تجاري

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على الإجراءات القانونية المنفذة حيال قيام أحد المواطنين بشارع أحمد حجازي بمدينة بني سويف بتحويل وحدة سكنية، يملكها إلى نشاط تجاري دون ترخيص، من الجهات المختصة واتباع الإجراءات اللازمة.

إذْ قامت الوحدة المحلية برئاسة:هاني الجويلي بتشكيل لجنة ضمت: علاء الصغير، فواز رجب نائبي رئيس المدينة، وأشرف أحمد رئيس المنطقة الخامسة،ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم، بوقف الأعمال المخالفة، وإلزام المخالف برد الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء  والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف  من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أية مخالفات مستجدة، والتي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسئولي الوحدات المحلية.

FB_IMG_1691756595786
FB_IMG_1691756595786
FB_IMG_1691756574983
FB_IMG_1691756574983
FB_IMG_1691756578117
FB_IMG_1691756578117