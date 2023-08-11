ماهر المعيقلي عجز عن قراءة الفاتحة والسديس يتدخل بعد عارض صحي (فيديو)

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الأخيرة الماضية، فيديو لإمام وخطيب المسجد، الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، أثناء إمامته لصلاة الجمعة، اليوم، بعدما عجز عن قراءة الفاتحة في بداية صلاة الجمعة، بعد أدائه الخطبة، وتدخل الشيخ السديس ليكمل الصلاة.

كشف المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه ألمّ بفضلية إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر.

شاهد.. الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة#السعودية pic.twitter.com/8skUdofLQT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 11, 2023

وأوضح المتحدث الرسمي، برئاسة الشؤون الدينية، وأَتَمَّ بالناس الصلاة، رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة:

اختتم المتحدث الرسمي، برئاسة الشؤون الدينية، بطمأنة الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

جدير بالذكر أن الشيخ ماهر المعيقلي كان أوصى خلال خطبته، الجموع بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتذكر قول الله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم"، وأشار إلى أن بقاء المرء في الدنيا له أمد محدود، لافتًا إلى أن الانتقال إلى الدار الآخرة قريب، مبينًا أن من الآثار التي لا ينقطع أجرها بانقطاع الأجل، الولد الصالح.