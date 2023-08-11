سقوط 6 أبراج كهرباء بنجع حمادي وانقطاع التيار عن المركز

أدى تعرض ٦ أبراج ضغط عال فى منطقة المزلقان البحرى القريبة من منطقة دير الأنبا بضابا بناحية الغربى بهجورة بمركز بنجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة تابعة للمركز.

المعلومات الأولية التى حصلت عليها الوفد كشفت عن تعرض نحو ٦ أبراج ضغط عال جهد ١٣ لسرقة أجزاء سفلية من الأبراج المسمى بالزوى ما أدى لسقوطها فى الزراعات وبالقرب من شريط السكة الحديد.

هذا وقد فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول مناطق تساقط الأبراج، كما نجحت الأجهزة المعنية من قطع أحد الأبراج الذى سقط على مقربة من شريط السكة الحديد.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.