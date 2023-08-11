الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جولة تفقدية لمنطقة عمل المنصورة وعقد عمل لشاب من ذوي الهمم بالدقهلية

عقد عمل لشاب من ذوي
عقد عمل لشاب من ذوي الهمم بالدقهلية

قامت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، بجولة تفقدية لمنطقة عمل المنصورة، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، ومناقشة المعوقات التي تواجه عملية تقديم الخدمة، في إطار جهود المديرية لمتابعة وتفقد سير العمل بالمناطق والمكاتب والوحدات الميدانية التابعة لها، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة مهام العمل فى المكاتب والوحدات التابعة للمديريات بالمحافظات، وتفعيل منظومة العمل الإلكترونية فى مختلف الخدمات والأعمال الموكلة لكل منها، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي 2030 والتنمية المستدامة.

txt

وزارة العمل تشارك في "100 يوم صحة" للكشف على عمال المصانع ببورسعيد

txt

وزارة العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

جولة بمنطقة عمل المنصورة

وأوضح حسام طلبة وكيل مديرية العمل بالدقهلية، تنظيم جولة لتفقد منطقة عمل المنصورة وسير العمل بها، ومناقشة المعوقات والتحديات التى تواجهها فى القيام بمهام عملها، والعمل على تقديم الحلول الممكنة لها، وكذلك تفعيل منظومة العمل الرقمية في ظل حوسبة الخدمات والأعمال، الخاصة بمكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، والتوجيه بجودة الخدمة والتيسير على المواطنين.

وأضاف مدير المديرية، أنه التقى خلال جولته أحد المواطنين من ذوي الهمم واستمع إلى طلبه فى توفير فرصة عمل له حيث أنه متزوج ويعول أسرة، وعلى الفور وجه مدير المديرية إدارة خدمة المواطنين بتوفير فرصة عمل حقيقية ولائقة فى احد منشآت القطاع الخاص ومتابعة استلامه للعمل داخل المنشأة، مؤكدًا أن ذوي الهمم من أهم الملفات التي شدد عليها وزير العمل في كل اجتماعاته الدورية مع مديري المديريات، كما أن وزارة العمل ومديرياتها تعمل في خدمة المواطنين وخاصة ذوي الهمم على الدوام من أجل مساعدتهم فى الحصول على فرص تدريب مهنى أو فرص عمل بالقطاع الخاص تساهم فى تحسين مستويات المعيشة والمشاركة فى عمليات التنمية .

مواد متعلقة

انسياب حركة المرور في اسيوط اليوم بسبب عطلة نهاية الاسبوع

زحام بمصيف جمصة بعد توافد الزائرين هروبا من حرارة الجو

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

هل ستنخفض أسعار الأجهزة المنزلية الأيام المقبلة؟

وزير القوى العاملة يكشف في حواره لـ"الوفد" مصير قانون العمل الجديد ويُعلن تشغيل 17335 عاملًا