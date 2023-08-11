هل ستنخفض أسعار الأجهزة المنزلية الأيام المقبلة؟

أسعار الأجهزة المنزلية… يعانى الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعارالأجهزة المنزلية، مما أدى إلى حالة من الركود فى البيع والشراء بالمعارض والأسواق، ولكن يضطر المواطن إلى الشراء عند الحاجة الضرورية لهذه الأدوات والأجهزة فتحرقه نار الأسعار التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة أضعاف لأسباب كثيرة.

ويتساءل الكثير منهم عن موعد انخفاض أسعار الأدوات المنزلية حتى يتاح لهم الشراء خاصة لاحتياجهم إليها فى تجهيز العرائس والمنازل أيضا.

الأجهزة المنزلية

السوق يعانى من حالة ركود

وقد أكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق يعانى من حالة ركود، وهناك ارتفاع في الأسعار، وعدم توافر سلع.

ارتفاع الأسعار 100%

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أن الركود يأتي مع وفرة المنتج، ولكن هناك ركودًا، وهناك نقص في السلع، إضافة إلى أن الأسعار من 2022 لـ2023 ارتفعت 100%، وأن سعر المروحة ارتفعت من 600 لـ1200 جنيه، وهناك مراوح بـ 3000 جنيه.

وتابع أن سعر التكييف 1.5 حصان بـ13 ألف، بعد أن كان بـ 5 آلاف، قائلا: “سعر المروحة الآن أصبح بسعر التكييف”، مشيرا إلى أن التكييف الـ7 حصان، وصل لأكثر من 57 ألف جنيه، وأن الأسعار مرتفعة.

الأجهزة المنزلية

موعد انخفاض اسعار الأجهزة المنزلية

وكشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات تلفزيونية عن موعد انخفاض اسعار الأجهزة المنزلية، قال إن أكثر من 50% من معظم السلع الهندسية، مكونات مستوردة، لذلك سيتم العمل على زيادة المكون المحلي لسببين، عدم التأثر بالدولار وتصدير السلع الهندسية مما يؤدي لانخفاض الأسعار.

الأجهزة المنزلية

وحول آخر تطورات الاستثمارات التركية في مصر، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم أوجه الدعم للمستثمر التركي، مؤكدا أن تركيا تعتبر الشريك التجاري الثاني لمصر، إضافة إلى أنه تم التوافق على إنشاء منطقة صناعية تركية في قناة السويس، مؤكدا أن هناك تهافت وإقبال من الشركات التركية للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن غالبية الشركات التركية العاملة في مصر تصدر مستلزمات الإنتاج إلى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن هناك 100 مليون دولار استثمارات تركية جديد في مصر ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.