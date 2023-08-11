أوكرانيا تُعلن وفاة وإصابة 1596 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎

تواصل روسيا علميتها العسكرية في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، فيما أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 499 طفلا وإصابة 1097 آخرين منذ بدء الحرب.

وقال مكتب الدعي العام في بيان، إنه حتى يوم 11 أغسطس، تضرر أكثر من 1596 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 499 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1097 آخرون بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة .

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الطوارئ الروسية اليوم، إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو وتعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات. وقالت الطوارئ لوكالة "تاس": "تم إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار فنوكوفو، وتأجيل رحلات المغادرة والوصول".

ولاحقاً قالت وكالة "تاس" الروسية، إن السلطات أعادت فتح مطار فنوكوفو بموسكو، وإن حركة الطيران به تسير بشكل طبيعي.

من جهته، أعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه دمر مسيّرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام "تم بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جوية على منشأة في موسكو"، وأضافت أنه تم "القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية، وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلن مصدر في سلطات الطيران الروسية، اليوم، أن المجال الجوي فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو مغلق. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "ناس": "المجال الجوي فوق مطار كالوغا مغلق من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية".

في سياق آخر، أكدت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم على مدينة غورلوفكا في دونيتسك 4 ذخائر عنقودية.

وأضافت أنه تم إطلاق النار من مدفعية 155 ملم، وأطلق الجيش الأوكراني أربع قذائف عنقودية على المدينة.

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