بعد رصد طائرة مسيرة.. إغلاق المجال الجوى فوق مطار بموسكو

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوي مؤقتًا فوق مطار فنوكوفو في موسكو وتعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات، حسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الطوارئ لوكالة "تاس": "تم إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار فنوكوفو، وتأجيل رحلات المغادرة والوصول".

وقالت خدمة الطوارئ الروسية أن الإغلاق هو إجراء احترازي بعد رصد تحليق طائرة مسيرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووفقاً لقائمة مغادرة ووصول الطائرة عبر الإنترنت الخاصة بالمطار تم تأجيل مغادرة أربع طائرات وتسع رحلات قادمة جراء إغلاق المجال الجوي، وأعيد توجيه رحلتين إلى مطار دوموديدوفو.

كما أعلن مصدر في سلطات الطيران الروسية، اليوم، بأن المجال الجوي فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو مغلق. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "ناس": "المجال الجوي فوق مطار كالوغا مغلق من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية".

وتم تأخير جميع المغادرين والقادمين من الخارج، وفقًا لخدمات الطوارئ بينما قال المطار إنه سيتم إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف مطار فنوكوفو عمله، حيث تشهد العاصمة منذ مدة هجمات متكررة لطائرات دون طيار، أسقطت السلطات بعضها، والآخر استهدف بعض النقاط والمراكز في العاصمة موسكو، واقتصرت أضرار الهجمات على الماديات دون سقوط ضحايا.

إسقاط مسيرتين قرب موسكو

وكانت روسيا أعلنت أمس الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو، إحداهما فوق دوموديدوفو

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أسقطت مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة، فيما أشارت إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وقالت الوزارة في بيان: "دُمرت طائرتان مسيّرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو".

وأضافت: "بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها".

وظلت موسكو بمنأى عن الهجمات خلال النزاع في أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من سنة، لكنها تحولت إلى هدف تطاله الطائرات المسيرة الأشهر الأخيرة.

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