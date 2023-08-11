5 حراس على رادار ريال مدريد لتعويض كورتوا

تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل أيام قليلة من بداية الموسم، بتعرض تيبو كورتوا لإصابة، ستجبر اللاعب للغياب عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

وأعلن الميرنجي إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، وخضوعه لعملية جراحية، وبهذا فمن المتوقع أن يغيب الحارس لفترة قد لا تقل عن 6 أشهر.

ويٌعد الحارس البلجيكي من أبرز لاعبي ريال مدريد، خلال آخر 3 مواسم إن لم يكن أفضلهم، حيث كان بمثابة المصلح للأخطاء الدفاعية لزملائه، إضافة لدوره الاستثنائي في التصدي للتسديدات والفرص من الخصوم.

يمتلك نادي ريال مدريد 5 مرشحين لتعويض إصابة الجدار البلجيكي.

ياسين بونو

قد يكون ياسين بونو الخيار الأمثل لنادي ريال مدريد، أكدت تقارير صحفية عقب انتهاء الموسم الماضي، أن كارلو أنشيلوتي، يرغب في التعاقد مع المغربي مع حارس مرمى إشبيلية.

وظهر بونو بشكل جيد في كأس العالم قطر 2022، وأثبت تفوقه وكونه أحد أفضل الحراس في العالم بقياده منتخب المغرب، بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وتبلغ قيمة السوقية للحارس المغربي نحو 20 مليون يورو، وتلقى عرضين من السعودية، لكنه يريد الاستمرار في أوروبا.

انضم المغربي إلى صفوف إشبيلية في صيف 2019 على سبيل الإعارة من جيرونا، وقام النادي الأندلسي بتفعيل بند شراء الحارس في صيف عام 2020، ومُنذ ذلك الحين أصبح أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها داخل النادي الأندلسي.

ياسين بونو

ديفيد دي خيا

أصبح دافيد دي خيا، بلا ناد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، بنهاية عقده مع النادي الإنجليزي بالموسم الماضي، مما يسهل التعاقد معه مجانا.

والجدير بالذكر أنّ الحارس الإسباني، كان قريبًا من الانتقال إلى النادي الملكي في 31 أغسطس 2015، لكن الصفقة لم تتم بسبب تأخر مانشستر يونايتد في إرسال الأوراق اللازمة قبل الموعد المحدد، في الدقائق الأخيرة من الميركاتو.

ديفيد دي خيا

كيلور نافاس

قد يكون خيار عودة الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، ممكنًا لحراسة عرين الملكي، حيث أنه بديل في باريس سان جيرمان، ويتبقى له موسم واحد في عقده.

فهو يعرف نادي مدريد جيدًا، وقد يكون خيار سهل من حيث قيمة العقد والراتب، واستعداده للجلوس كبديل بعد عودة كورتوا.

كيلور نافاس

كيبا

كان كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي، قريبًا من الانتقال إلى الميرينجي في 2018 قادمًا من أتلتيك بيلباو، ولكن الفرنسي زين الدين زيدان أوقف عملية انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو"، ليتعاقد الفريق مع كورتوا بدلًا منه.

كيبا

أندري لونين

قد يتجه ريال مدريد لأشراك حارسه البديل أندري لونين لتعويض كورتوا، في حال عدم رغبه النادي الملكي التحرك لضم حارس جديد، وجدير بالذكر أنه قام بتعويض البلجيكي في عدة مباريات الموسم الماضي، حيث شارك في 12 مباراة استقبل خلالها 13 هدفا.