فتحي مبروك: أبحث عن تدريب فريق في الممتاز (خاص)

يعد الكابتن فتحي مبروك أحد أبرز نجوم النادي الأهلي لاعباً ومدرباً ، ويلقب برجل المهام الصعبة كونه مسخراً نفسه لخدمة القلعة الحمراء وتحمل المسؤولية التدريبية بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالمدربين الأجانب خلال السنوات الأخيرة.

الولاية الأولى لابن القلعة الحمراء

في عام 2003 كانت أول تجارب “فتحي مبروك” كمدير فني لفريق الأول بكرة القدم، بعد رحيل الهولندي بونفرير في وقت صعب ليجد نفسه أمام مهمة في كأس مصر، ليستكمل المشوار من دور الـ8 واستطاع حصد اللقب.

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فتحي مبروك رجل المهام الصعبة

تولى فتحي مبروك ، مهمة تدريب الفريق في عام 2014 خلفاً لـ محمد يوسف بعدما قدم استقالته ، ليظل مبروك في هذا المنصب لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق، وبالفعل تعاقد الأهلي مع المدرب الأسباني خوان كارلوس جاريدو الذي لم يستطع تحقيق أهداف الإدارة ومواصلة مشوار الإنجازات ليتم الاستغناء عنه وتعيين فتحي مبروك مرة أخرى لولاية الأهلي ومن المفارقات أن فتحي مبروك هو من سلم الفريق للاسباني خوان كارلوس جاريدو يوليو الماضي ليأتي هو نفسه ليتسلم المهمة بعد الاطاحة بالاسباني من تدريب الفريق.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوفد" قال: " أبحث عن تدريب أندية في الدوري الممتاز منذ فترة طويلة، وفي انتظار إسناد مهمة تدريبية لي من أحد الفرق المتواجدة في الدوري المصري الممتاز، أو أحد الفرق الخارجية، معبراً عن تشوقه لخوض تجربة تدريبية جديدة والبحث عن تحقيق إنجاز.

وفي سياق آخر تحدث عن سر تفوق الفرق السعودية في البطولة العربية "كأس الملك سلمان" ، وأسباب عدم نجاح الفرق الأفريقية والخروج من البطولة.

حيث شهدت منافسات البطولة العربية ، سيطرة للفرق الآسيوية، وذلك بعد أن نجحت أربعة فرق في حجز أماكنها في المربع الذهبي للبطولة، ووجود سيطرة سعودية بثلاثة فرق، هي: الهلال والنصر والشباب، إضافةً إلى نادي الشرطة العراقي، لتتنهي مباريات الدور نصف النهائي ويتم تحديد طرفي النهائي.



السعودية تخطـ ـف لقب البطولة العربية

يواجه فريق النصر السعودي، الذي صعد على حساب فريق الشرطة العراقي، بالفوز بهدف نظيف، مواطنه فريق الهلال، بعد تفوقه على نظيرة الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي سعودي خالص من العيار الثقيل، من أجل حصد اللقب الذي لم يغادر المملكة.

قال فتحي مبروك: "الفارق في الإمكانيات والخبرات بين الأندية السعودية والأندية الأفريقية واضح، بسبب استقطاب أفضل لاعبي العالم للدوري السعودي، بدعم من صندوق الاستثمار السعودي لأربع فرق، هي: "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

واختتم مبروك حديثه قائلاً: “أتوقع فوز الهلال باللقب بسبب فارق المستوى بين الزعيم والعالمي”.

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