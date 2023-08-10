أسباب تطور الكرة الآسيوية.. مدرب الأهلي السابق يكشف سر هيمنة الفرق السعودية

شهدت منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان"، هيمنة كاملة للفرق الآسيوية، ونخص بالذكر الأندية السعودية، على الفرق الأفريقية، وذلك بعد أن نجحت أربعة فرق في حجز أماكنها في المربع الذهبي للبطولة، ووجود سيطرة سعودية بثلاثة فرق، هي: الهلال والنصر والشباب، إضافةً إلى نادي الشرطة العراقي.

السعودية تضمن لقب البطولة:

انتهت مباريات المربع الذهبي بالأمس وتم تحديد طرفي النهائي، أصبح النهائي سعوديًا خالصًا، حيث يواجه فريق النصر السعودي، الذي صعد على حساب فريق الشرطة العراقي، بالفوز بهدف نظيف، مواطنه فريق الهلال، بعد تفوقه على نظيرة الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ستكون من العيار الثقيل، من أجل حصد اللقب الذي ضمنته المملكة العربية السعودية.

مدرب الأهلي السابق يكشف أسباب تفوق الفرق السعودية:

تحدث نجم النادي الأهلي الكابتن فتحي مبروك، والمدير الفني السابق للفريق، عن سبب سيطرة الفرق السعودية على بطولة "كأس الملك سلمان" للأندية الأبطال، وأسرار الخروج المبكر للفرق الأفريقية.

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تفوق كاسح للأندية السعودية والسبب واضح:

وفي تصريحات خاصة لـ"الوفد" قال: "الفارق واضح تمامًا بين الأندية السعودية وباقي الفرق المشاركة في البطولة، بسبب استقطاب أفضل لاعبي العالم للدوري السعودي، بدعم من صندوق الاستثمار السعودي لأربع فرق، هي: "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

زمالك بلا هدف.. رحلة مرح للاعبي الفريق:

استكمل "فتحي مبروك" حديثه عن مشوار الزمالك في البطولة والخروج من دور المجموعات، قال "الزمالك ذهب إلى البطولة بلا هدف، إضافةً إلى استهتار لاعبي الفريق بالمنافسة، لا شك أن الإمكانات لعبت دورًا كبيرًا في خروج الزمالك في البطولة، إلا أن اللاعبين كتبوا نهاية مسيرتهم في البطوله بأيديهم وكأنهم في عطلة صيفية من أجل المرح، كان يجب عليهم التركيز أكثر من ذلك وتحديد هدف لهم في البطولة.

الكفة تميل للزعيم في حصد اللقب:

واختتم مبروك: من وجهة نظري الهلال سيفوز باللقب بسبب فارق المستوى بين الزعيم والعالمي، بغض النظر عن الصفقات التي أبرمها الهلال، إلا أنه من قبل يقدم مستويات أكثر من رائعة، وحصل على دوري أبطال آسيا بشكل دائم.

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