سالي تصرخ.. كشفت خيانة زوجي فمزق ملابسي وسط الشارع

تستيقظ "سالي" كل يوم على علقة ساخنة من زوجها وفي الليل يصفعها على وجهها فتنام وهي تبكي "جواز صالونات ومكنتوش أعرفه" بهذه الكلمات ندمت "سالي" صاحبة ال 37 عاما بعد زواج دام لمدة 9 سنوات وأنجبت منه 3 أطفال "الوفد" تقابلت مع الزوجة وحكت لنا ظروفها الصعبة موضحة وهي فى حالة انهيار "اعتدى علي بالضرب المبرح ومزق ملابسي وطردني خارج المنزل".

الضحية

بدأت سالي تسرد قصة حياتها المأساوية تفاصيل تعدي زوجها عليها وتصرفاته الغريبة التي وصفتها "بالمجنون" بعد يوم طويل كانت سالي تنتظر زوجها عائد من العمل في بلكونة المنزل، لتتفاجأ أنه معه صديقة ويصعدون إلى أعلى الشقة.

وسردت : أمرها أن تستقبل صديقه شعرت سالي، بأن زوجها يريد توريطها كي تظهر بشكل غير لائق وأنها تجالس الرجال بعد أن تركها زوجها مع صديقة في غرفة منفردين، فذهبت سالي بهرولة إلى غرفتها وأغلقت الباب وعندما ذهب صديقة عاتبته فقام بالتعدي عليها بالضرب وذهبت إلى غرفتي حتى لا تشعر أطفالي بشيء وحفاظ على حالتهم النفسية.

محرر الوفد مع الضحية

وأضافت: بعد أيام وعادت الأمور إلى مجاريها كانت سالي ترتب محتويات غرفة زوجها، فعثرت على كارت "ميموري"، به صور فاضحة وتسجيل مكالمات بين زوجها وأحد الجيران "عشيقته"، فعاتبته سالي على فعلته، فتعدى عليها مرة أخرى بالضرب المبرح والصفع وتسبب في إصابتها بجرح نافذ بالرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، لافتة إلى أنها عندما حاولت الفرار منه فمزق ملابسها التي كانت ترتديها، قائلة: ضربني في وجهي جرح قطعي بـ 5 غرز حاولت الهروب منه فمزق ملابسي بالكامل والجيران أنقذوني من يده وأخذوني عندهم داخل شقتهم لكي ينقذوني من بطش زوجي.

الضحية

وأنهت سالي حديثها: أستغيث بالمسؤولين جوزي يهددني يوميا بخطف أولادي وقتلي، ذهبت إلى محكمة الأسرة وطلبت الطلاق للضرر، ثم إلى قسم الشرطة وحررت عدة محاضر ضده ولا أريد سوي أبعاد زوجي المفتري عن حياتي،ويتم الطلاق بكل سهولة حتى أتخلص من جحيم ذلك الرجل.