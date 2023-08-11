الكابوريا بـ 210 جنيهات.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالجملة

تشهد أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، بأسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار البلطي من 54 لـ 62 جنيه، والمكرونة السويسي من 60 لـ 90 جنيه.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بالجملة.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو البلطي:- من 54 لـ 62 جنيهًا.

كيلو البلطي الأسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

كيلو فليه البلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

كيلو قشر البياض:- من 70 لـ 110 جنيهات.

كيلو بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

كيلو بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

كيلو مكرونة سويسي:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو سبيط- كاليماري- سابيا:- من 175 لـ 275 جنيهًا.

كيلو قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهات.

كيلو مرجان:- من 35 لـ 55 جنيهًا.

كيلو مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو بربون:- من 45 لـ 64 جنيهًا.

كيلو بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

كيلو دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

كيلو جمبري:- من 80 لـ 300 جنيه.

كيلو جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

كيلو بوري:- من 80 لـ 110 جنيهات.

كيلو شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو وقار:- من 60 لـ 130 جنيهًا.

كيلو قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

كيلو سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

كيلو ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.