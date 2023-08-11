البصل بـ 13 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

تشهد أسعار الخضروات، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا بأسواق الجملة وسوق العبور، إذ تسجل الطماطم من 4.5 لـ 7.5 جنيه، والفلفل الألوان يتراوح من 15 لـ 25 جنيه.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم الجمعة في الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

كيلو البصل:- من 13 لـ 16 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 7 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 16 لـ 20 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 5.5 لـ 7 جنيه.

الخضراوات

كيلو الباذنجان الرومي:- من 5 لـ 7 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 6 لـ 8 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 7 لـ 12 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البامية:- من 25 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 2.5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.