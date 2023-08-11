أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد ارتفاعه

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة ارتفاع في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2160 جنيهًا، وجاء ذلك من تغيرات في السعر العالمي.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية نحو 2160 جنيها للجرام، بعد أن افتتح جلسة أمس عند المستوى 2155 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها.

الملاحظ أنه منذ بداية شهر أغسطس وحتى الآن انخفض سعر الأونصة العالمية في حدود 2% وفقد السعر قرابة 38 دولارا، ولكن في نفس الفترة في السوق المحلي نجد أن السعر قد ارتفع 5 جنيهات فقط وكان التذبذب هو المسيطر من خلال حركات ضعيفة في نطاق ضيق، وفق تحليل جولد بيليون.

ما يحدث حالياً في السوق المحلية هو انفصال عن تغيرات السعر العالمي والسبب الرئيسي وراء هذا هو ثبات عوامل التسعير في السوق المحلي، ما أدى إلى تجاهل عامل التأثر بتحركات السعر العالمي في سوق الذهب المحلي.

تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بكون سعر الصرف أمن قومي زاد من التوقعات باستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق سواء الرسمية أو الموازية لفترة من الوقت، قدرتها الأسواق حتى سبتمبر المقبل قبل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بشأن برنامجه التمويلي لمصر بقيمة 3 مليار دولار.