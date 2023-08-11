أولى حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهو.. الليلة

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفل لفريق على مر الأجيال بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى يقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها ميدلى على مر الأجيال ، طاير يا هوا لـ محمد رشدي ، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي ، ميدلى عبد الحليم حافظ ، الف ليلة وليلة لـ أم كلثوم ، ع اللى جرى لـ سعاد محمد ، عراف لـ محمد الحلو ، ياريتني لـ هانى شاكر ، كوكب تاني لـ مدحت صالح ، قلبي عشقها لـ راغب علامة ، خليني ذكرى لـ وائل الجسار ، يمكن خير لـ رامى صبرى .

يذكر أن فريق على مر الأجيال اسسه عام 2015 مطربين وعازفين من فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة ويتميز بطابع فنى خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية ، شارك فى مجموعة من الانشطة الهامة لدار الاوبرا منها مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية ، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وغيرها ولاقى الاعجاب والاستحسان .