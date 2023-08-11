موعد افتتاح محطة قطارات السكة الحديد "بشتيل"

يتسأل العديد من الأشخاص عن موعد افتتاح محطة قطارات "بشتيل"، وهو ما كشف عنه قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث اكد أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، والتي تعد عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل.

واكد وزير النقل، أنه مشروع تنموي كبير ومن المقرر أن يتم الافتتاح بعد 6 أسابيع وأن المحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

وأشار الوزير إلى أن إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل في 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

وأضاف وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، وأنه لم يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن ويتم دراسة الموقف.