انطلاق فعاليات الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر سبتمبر المقبل

ينظم الاتحاد العربي للشباب والبيئة فعاليات الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر في الفترة من الأول إلى الثاني من سبتمبر القادم 2023، وبرعاية خاصة من مؤسسة ال اند دي مصر للتعليم والتطوير كجزء من شراكتها الاستراتيجية الملتزمة بتعزيز البيئة والتنمية المستدامة، وأيضًا برعاية جامعة الدول العربية.

مجال النقل الاخضر

صرح الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد، أن الملتقى سيجمع خبراء ومفكرون في مجال النقل الأخضر مع شباب رواد الأعمال ورواد التغيير الاجتماعي لمناقشة سبل استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والنقل الأخضر في العالم العربي وتحقيق التنمية المستدامة.

الشباب العربي

وقال علام، نستلهم رؤيتنا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار 2023 عام الشباب العربي وايمانا بتفعيل دورهم في قضية تغير المناخ، مشيرًا الى أن فكرة الملتقى تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية النقل الأخضر إعتمادا على الطاقات المتجددة كوسيلة للحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكارات في مجال النقل الأخضر والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة ومبادرات مستدامة تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في صناعة النقل والطاقة.

مجالات الطاقة المتجددة

وأوضح الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد ان فعاليات الملتقى ستتضمن محاضرات ملهمة وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاش حول مختلف جوانب الطاقة والنقل الأخضر، بمشاركة كبار الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، كما توفر الفعالية فرصًا قيّمة للتواصل والشبكات وتبادل الأفكار بين الحضور وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الأخضر.

تبادل الخبرات

وأشار رشوان، الى أن الملتقى يعتبر فرصة فريدة للتعلم وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والنقل الأخضر ورقمنة النقل، حيث سيتم تسليط الضوء على الابتكار والاستدامة وتطوير الحلول الذكية بالإضافة الى اثر استخدامه في المدن الذكية حديثة الانشاء لتحسين نظام النقل في المنطقة العربية، ؤكدا على ايمان الاتحاد العربي للشباب والبيئة بقدرة الشباب على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال أفكارهم المبتكرة واهتمامهم بالبيئة التى تضمن بناء مستقبلٍ أفضل وأكثر استدامة.

تعزيز التعاون الاقليمي

وأوضحت مى قنديل، منسق الملتقى، بأن هذه الفعالية ستساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مستقبلٍ أكثر استدامة وازدهارًا للمجتمعات العربية.

ووجه على أمين مسئول المتابعة والاشراف بالملتقى الدعوة للشباب والمهتمين بمجال الطاقة المتجددة والنقل الأخضر الانضمام والمشاركة فى هذه الفاعلية الرائدة والملهمة لصناعة التغيير نحو مستقبل أخضر