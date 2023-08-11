الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

قطارات التالجو
قطارات التالجو

تنشر “بوابة الوفد الإلكترونية”، مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، تزامنًا مع سفر العديد من الأشخاص إلى محافظة الإسكندرية من أجل قضاء إجازة الصيف في بحر عروس البحر المتوسط.

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أوبر: مستعدون للتعاون مع الدولة لتطوير منظومة النقل في مصر

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منظومة النقل البحرى ورؤية الوزير

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انطلاق فعاليات الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر سبتمبر المقبل

اعلنت وزارة النقل انه في اطار توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير – وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب  تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً حيث  يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20  مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان )  .

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