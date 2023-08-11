مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

تنشر “بوابة الوفد الإلكترونية”، مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، تزامنًا مع سفر العديد من الأشخاص إلى محافظة الإسكندرية من أجل قضاء إجازة الصيف في بحر عروس البحر المتوسط.

اعلنت وزارة النقل انه في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان ) .