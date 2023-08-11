الصين تحتجز مواطنًا تجسس لصالح المخابرات الأمريكية

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن أكدت أنها تمكنت من كشف تجسسه لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، مسلطة الضوء على ما تقول إنها مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج.

ونشرت الوزارة بيانا على قناتها بموقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي ذكرت فيه أن عميلا للمخابرات الأمريكية يتمركز في إيطاليا جند المواطن ولقبه تشينج. وكان المواطن المذكور يعمل في شركة للصناعات العسكرية.

وأرسلت الشركة تشينج إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات حيث تعرف على عميل المخابرات الأمريكية.

وقالت الوزارة إنه خلال حفلات العشاء والنزهات وحفلات الأوبرا، تطورت علاقة "وثيقة" بين الاثنين.

وورد في البيان أن عميل المخابرات الأمريكية، بعد النجاح في"زعزعة" مواقف تشينج السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني. ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.

ولم يذكر البيان جنس تشينج، لكنه قال إنه ولد في عام 1971 وإن عميل المخابرات الأمريكية يدعى "سيث".

ولم ترد السفارة الأمريكية في بكين على طلب من رويترز للتعقيب.

وقالت الوزارة إنه تبين أن تشينج وقع اتفاقا للتجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تدريبا قبل عودته إلى الصين. وأضافت أن عميل المخابرات وعده بمبلغ ضخم من المال وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة مقابل المعلومات.

وتابعت أن تشينج قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى الصين معلومات مخابراتية "مهمة"، وتلقى أموالا مقابل ذلك.

وقال البيان إنه تم اتخاذ إجراءات قسرية ضد تشينج وهو ما يعني عادة الاحتجاز.

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