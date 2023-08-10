الخميس 10 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين ترسل 33 طائرة و6 سفن حربية نحو تايوان

طائرات حربية صينية
طائرات حربية صينية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن الصين أرسلت سفنا بحرية ومجموعة كبيرة من الطائرات المقاتلة باتجاه الدولة الجزيرة، لمواصلة ضغطها العسكري على الجزيرة، التي أكدت بكين مرارا وتكرارا بأنها جزء من أراضيها.

 

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وتدعي الصين أن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي هي أراضيها الخاصة بها، وقد أرسلت بانتظام رحلات جوية نحو الجزيرة ردًا على الأنشطة السياسية للجزيرة. في العام الماضي، أرسلت أيضًا سفنًا بحرية، بالإضافة إلى مركبات بدون طيار للدوران حول المياه بالقرب من الجزيرة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 33 طائرة حربية، و6 سفن تابعة للبحرية في الفترة ما بين الساعة السادسة من صباح الأربعاء إلى السادسة من صباح الخميس، حيث حلقت الطائرات المقاتلة من طراز جيه -10 وجيه -16 عبر خط الوسط وإلى الجنوب الغربي من تايوان.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن 10 طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان، برفقة 5 سفن حربية صينية وذلك ضمن دوريات الاستعداد القتالي للقوات الصينية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، إنها رصدت من الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش إجمالي 25 طائرة صينية تشارك في عمليات في البحر، من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16 بالإضافة إلى قاذفات من طراز إتش-6.
وأضافت الوزارة أن 10 من بين هذه الطائرات عبرت الخط الذي يقسم مضيق تايوان وكان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين، أو دخلت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وتابعت أن هذه الطائرات تعمل بالتنسيق مع خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات «الاستعداد القتالي».

وذكرت أن الجيش التايواني أرسل سفنا وطائرات لمراقبة الوضع.

وردًا على الضغط العسكري الصيني المتصاعد، تشتري تايوان أسلحة وطائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها، ففي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بيع بقيمة 345 مليون دولار لتايوان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخباراتية ومراقبة وأسلحة نارية وصواريخ.

 

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