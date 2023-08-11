سيد معوض يكشف موقف نجله من الإستمرار مع الأهلي

كشف سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عودة نجله عمر من إسبانيا يوم السبت، بعد قضاء فترة معايشة لمدة شهر مع نادي ريال بيتيس.

وقال في تصريحات تليفزيونية : "عمر سيد معوض تدرب مع الفريق الثاني في ريال بيتيس، وسيعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، والسفر كان بالاتفاق مع النادي الأهلي".

وأضاف: "عمر ليس لديه عقد مع الأهلي ولكن نتعامل كأننا متعاقدين ولن نتحرك في أي شئ إلا بموافقة النادي".

وواصل: "بصفة عامة، اتمنى خروج اللاعبين الصغار إلى الاحتراف الاوروبي بشكل مستمر، ولو خرج عشر لاعبين في سن صغير سيتواجدون في المنتخب الوطني".

وأتم: "عمر معوض يتواجد في اسبانيا منذ شهر تقريبا، ويعيش بمفرده هناك وقادر على التأقلم في الأجواء الأوروبية".