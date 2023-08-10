عرابي يوجه رسالة لـ عاشور ويطالب الأهلي بضم مهاجم جديد

وجه أسامة عرابي لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة إلى إمام عاشور الوافد الجديد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي.

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي لمدة خمسة مواسم بعد رحلة احتراف قصيرة لمدة ستة أشهر مع ميتلاند الدنماركي.

وحذر عرابي، صفقة الأهلي الجديدة بأن عليه مسؤولية الانضباط والالتزام والتعامل بشكل مميز والانتماء للأهلي داخل وخارج الملعب.

وأكد أسامة عرابي أن إمام عاشور لاعب موهوب ويملك قدرات كبيرة وقادر على صناعة الفارق مع القلعة الحمراء، لافتًا أن اللاعب يمتلك مرونة تكتيكية.

وعن الضجة التي أحدثها إمام عاشور لانتقاله من الزمالك إلى الأهلي، قال عرابي أن هذا الأمر يحدث في كل أندية العالم لافتًا أن الأهم أن يبقى اللاعب في قمة تركيزه وانضباطه داخل الملعب.

مهاجم جديد

طالب أسامة عرابي مسؤولو النادي الأهلي بسرعة التحرك لضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي في الموسم الجديد في ظل زخم البطولات التي تشارك بها القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي السوبر الأفريقي في الأول من شهر سبتمر المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية.