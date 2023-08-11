الكيان يغنى تراثى ومعاصر فى مهرجان الاوبرا بدمنهور غدا السبت

يقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو احمد الريانى حفلا في الثامنة والنصف مساء غدا السبت 12 اغسطس بمسرح اوبرا دمنهور ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية بمحافظة البحيرة

يتضمن البرنامج كوكبة من اشهر اعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعى وفردى منها : كل ما اقول التوبة لـ " عبد الحليم حافظ " - فات الميعاد لـ " ام كلثوم " - لولا الملامه لـ " وردة " - قارئه الفنجان لـ " عبد الحليم حافظ - ابعتلي جواب لـ " صباح فخري " - إن راح منك ياعين لـ "شادية " - اديش كان في ناس لـ " فيروز " بيانو مروان سمير ) - لسة صغيرة لـ "شادية" - لعبه الايام لـ "وردة" - حيرت قلبي لـ " أم كلثوم " - زي ما هي حبها لـ "مدحت صالح.

يشارك بالحفل نخبة من الأصوات المتميزة منهم : رينادا رضا وهدير السواحلي وعمرو سلام وابراهيم مرعي وولاء سلمان الطفله بهار نور ومنة عبده ومحمد العسكري

بالإضافة إلى نخبة من العازفين الذي يقدموا مقطوعات موسيقية فردية منها: معزوفة صولو عزف ناي يقدمها " عبد الرحمن المغربي " وعزف بيانو مع أغنية اديش كان في ناس يقدمه مروان سمير.

يذكر ان كورال الكيان تاسس العام الجارى 2023 ويعد الاول بدمنهور الذى يقدم الموسيقي العربية القديمة والحديثة ويضم عدد من مطربى محافظة البحيرة الموهوبون ، اما مؤسس الكورال المايسترو احمد الريانى مدرب كورال اوركسترا طلائع وزارة الشباب والرياضة الذى نال المركز الاول على مستوي الجمهورية ٥ سنوات متتالية ، قام بتدريب فرق عدد من كليات جامعة دمنهور وحصل معهم على مجموعة من الجوائز فى مسابقات متخصصة .