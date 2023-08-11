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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خلال شهر .. "برنامج مشروعك " يوفر 54 فرصة عمل بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية


 

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهر يوليو الماضي بلغ 54  فرصة عمل بنطاق المحافظة. 

وذلك من خلال تنفيذ 26 مشروع بتمويل ما يقرب من 5 مليون جنيه ، مشيراً إلى الاستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية على أن الهدف من " مشروعك " خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة .

 

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