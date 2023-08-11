موعد مباراة فالنسيا و إشبيلية بإفتتاحية الدورى الإسباني

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024، بمواجهة قوية بين فريق فالنسيا أمام نظيره إشبيلية.

موعد مباراة فالنسيا و إشبيلية

وتنطلق مباراة فالنسيا و إشبيلية في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

يذكر أن احتل إشبيلية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد ٤٩ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٣ مباراة وتعادل في١٠ مباريات وخسر ١٥ مباراة.

فيما احتل فالنسيا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد ٤٢ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ٩ مباريات وخسر ١٨ مباراة.

وكان قد كشف نادي إشبيلية، أمس الخميس، القائمة التي اختارها المدرب خوصي لويس مينديليبار، لخوض أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة، تواجد 25 لاعبا، من بينهم حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، ومواطنه يوسف النصيري، في حين شهدت غياب المغربي الآخر أسامة إدريسي.