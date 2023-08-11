البيضاء بــ 65 والبلدي بــ 115جنيهًا.. أسعار الفراخ بالمنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، إستقرارا ملحوظا طوال الأسبوع ، في أسعار البيع والشراء ، حيث رصد تقرير الوفد خلال جولة بأسعار بيع الدواجن البيضاء .

وسجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو في بورصة الدواجن 60 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض 52 جنيهًا للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو .

وترواح سعر بيع الأوراك 77 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 150 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهًا للكيلو .

وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم الجمعة ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيها، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيها، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهات، وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو ،سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا ، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا ، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيها.

جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .