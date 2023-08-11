موعد مباراة ميسي مع إنتر ميامي أمام شارلوت بربع نهائي كأس الدوريات

يخوض النجم الأرجنتين ليونيل ميسي مباراة اليوم الجمعة، مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي أمام نظيره شارلوت في المبارة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الدوريات.

موعد مباراة ميسي مع إنتر ميامي أمام شارلوت

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة بتوقيت أمريكا، والثالثة ونصف فجر السبت بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميسي مع إنتر ميامي أمام شارلوت

تذاع المباراة عبر (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي.

كما نشرت قناة الكويت الرياضية على حسابها الرسمي على "تويتر" أنها ستبث مباريات إنتر ميامي قريبًا.

وتألق ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي، منذ انتقاله إلى النادي الأمريكي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وسجل النجم الأرجنتيني ميسي حتى الآن 7 أهداف بقميص فريق إنتر ميامي.

وساهم ميسي في تأهل إنتر ميامي لربع النهائي بعدما تغلب فريقه بركلات الترجيح على دالاس في الجولة الماضية، وذلك بعد نهاية المباراة بتعادل إيجابي 4-4.

وافتتح ميسي التسجيل في تلك المباراة من تمريرة جوردي ألبا في الدقيقة السادسة، وبحلول الدقيقة 69 كان دالاس متقدمًا بنتيجة 4-2.

ومع ذلك حول إنتر ميامي الهزيمة لتعادل إيجابي، لتحسم المباراة في النهاية بركلات الترجيح لصالحه.