الرائد السعودي يعلن التعاقد مع لاعب بورتو البرتغالي.. رسمياً

أعلنت إدارة نادي الرائد السعودي عن ضم لاعب جديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادماً من بورتو البرتغالي، وذلك تدعيماً لصفوف الفريق قبل أول مباراة في الموسم الجديد من بطولة دوري روشن السعودي.

وأعلن نادي الرائد السعودي عن تعاقده بشكل رسمي مع الدولي السنغالي مامادو لوم، قادمًا من بورتو البرتغالي لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لـ مامادو قائلاً: " السنغالي مامادو لوم ينضم لكتيبةالرائد‬".

ومن المقرر أن يبدأ الرائد السعودي مبارايته في بطولة دوري روشن السعودي أمام نظيره اتحاد جدة.

موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي:



ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والرائد يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق حماد العنزي، بالإضافة لأكثر من 40 قناة حول العالم ستنقل اللقاء وفي مقدمتها القناة الفرنسية الأكثر مشاهدة قناة Canal+.