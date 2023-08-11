فيرمينو ومحرز يقودان تشكيل أهلي جدة أمام الحزم بدوري روشن السعودي

تنطلق اليوم الجمعة، بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بمواجهة أولي بالبطولة بين فريق أهلي جدة السعودي أمام نظيره الجزم في أولى جولات البطولة.

تشكيل أهلي جدة المتوقع

حراسة المرمي: إداورد ميندي

الدفاع: أليوسكي – علي مجرشي – فهد حامد – ريان حامد

الوسط: فرانك كيسي – رياض بودبوز – عبدالله عطيف

الهجوم: ماكسيمين – فيرمينو – رياض محرز

موعد مباراة أهلي جدة و الحزم

ومن المقرر أن تبدأ مباراة أهلي جدة و الحزم مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة، و العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ودعم نادي الأهلى السعودي صفوف الفريق عن طريق التعاقد مع كل من ألان سان ماكسيمين و إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو وفرانك كيسي ورياض محرز استعدادا للموسم الجديد.

وينوي الألماني ماتياس يايسله المدير الفنى لأهلى جدة الاعتماد على الصفقات الجديدة في قيادة هجوم الأهلي لمباراة الحزم، وقرر يايسله الدفع بالثلاثي الهجومي البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي سانت ماكسيمان، لقيادة خط الهجوم الأهلي أمام الحزم.

وكان فريق الأهلي نجح في الصعود إلى الدوري السعودي، بعد الفوز ببطولة دوري يلو الدرجة الأولى مع المدرب السابق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

يذكر أن أخر مباراة لفريق أهلي جدة الموسم الماضي كانت ضد الحزم، في ختام دوري القسم الثاني وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.