هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي بإفتتاحية البريميرليج

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بلقاء يجمع بين صاحب اللقب مانشستر سيتي و نظيره بيرنلي.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتسكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبين دياز ، جون ستونز، كايل واكر.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليتش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي و بيرنلي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب تيرف مور معقل بيرنلي في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لمنافسات الدوري الأنجليزي في موسم 2023/2024.

يدخل مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب البريميرليج ويبحث عن الحفاظ على لقبه وتحقيق أولى انتصاراته بالموسم الجديد بينما يسعى بيرنلي لتقديم عرض قوي في مستهل الموسم لتكون بداية جيدة لاسيما وأنها أمام حامل اللقب.

ويخوض مانشستر سيتي ثاني مبارياته في الموسم الجديد يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر الجاري عندما يواجه إشبيلية الإسباني في نهائي كأس السوبر الأوروبي، على أن يستأنف السيتيزن منافسات البريميرليج، يوم 19 أغسطس بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

وقاد بيب جوارديولا، مانشستر سيتي لتحقيق ثلاثية الدوري الأنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، في المقابل صعد بيرنلي إلى البريميرليج في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب البليجيكي فينسنت كومباني الذي كان لاعبًا لمانشستر سيتي.