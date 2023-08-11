جدول مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.. إنطلاق الدوري الإنجليزي والإسباني

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس من عام 2023، بطولتان من أقوي الدوريات بجميع أنحاء العالم، حيث تبدا منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي و الإسباني.

إنطلاق الدوري الإنجليزي



مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

إنطلاق الدوري الإسباني



ألميريا ضد رايو فاليكانو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

أشبيلية ضد فالنسيا



يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:30 بتوقيت أبو ظبي، 11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

الدوري السعودي



يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1).

الدوري الفرنسي



نيس ضد ليل

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

