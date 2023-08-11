إزالة حالتى تعد على أراض زراعية بقرية فزارة بالقوصية

في إطار توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، قامت الوحدة المحلية بفزاره بإزالة حالة تعدي بعرب فزاره. وتتمثل هذه الحالة في وجود سور مصنوع من الزوايا الحديدية على مساحة تبلغ ١٢ قيراط. تمت عملية الإزالة بإشراف فرج عبد المنعم، رئيس الوحدة.

وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة وعلى أنه يجب معاقبة المخالفين بكل قوة وحزم. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الوحدة المحلية وفريق العمل للحفاظ على النظام العام وسلامة المنطقة.

يعتبر القرار بإزالة تعدٍ في بعرب فزاره نقطة تحول في مساعي الوحدة المحلية لضمان إزالة جميع التعديات والمخالفات في المنطقة. تأتي هذه الإزالة كرسالة واضحة لجميع المواطنين بأنه لن يتم التهاون في محاسبة المخالفين وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

من المتوقع أن تستمر الوحدة المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لكافة التعديات والمخالفات في محاولة لإعادة الانضباط والانتظام إلى المنطقة. وتأمل الوحدة أن يكون لهذه الإجراءات الإيجابية تأثيرات كبيرة على تحسين جودة المعيشة وسط التوعية واحترام القوانين المحلية.

تعتبر الوحدة المحلية في فزاره من بين الجهات التي تعمل بجد لمحاربة التعديات والمخالفات، وتسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر المناطق أمانًا وترتيبًا في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في هذا الصدد في الأعوام القادمة من أجل إقامة بيئة عمرانية متناسقة ومنظمة للمنطقة.

أسيوط .. إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة بالقوصية

أسيوط .. إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة بالقوصية