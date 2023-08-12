أسيوط تتسلم 150 طن من تقاوي الفول البلدي بأصنافه المختلفة

قام الدكتور رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة باسيوط، بزيارة لمخازن إدارة إنتاج التقاوي باسيوط، لمتابعة عملية استلام تقاوي الفول البلدي. وقد حضر الجولة السيد محمد حسن، مدير إدارة التقاوي بأسيوط، والمهندس هيكل محمد، رئيس قسم التقاوي باسيوط.

تم استلام أكثر من 150 طن من تقاوي الفول البلدي بأصنافها المختلفة، بما في ذلك جيزة 716 وجيزة 843 وماريوت 2 وسخا 1. وستستخدم هذه التقاوي في زراعة الفول البلدي في الموسم الشتوي المقبل.

من الجدير بالذكر أن الأصناف المختلفة متوفرة في جميع الإدارات الزراعية بمراكز محافظة أسيوط. وتباع العبوة الواحدة والتي تزن 35 كيلوجرام بسعر 1400 جنيه في جميع المنافذ المرخصة من قبل وزارة الزراعة.

تأتي هذه الجهود كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج التقاوي بمصر. وتعكس التعليمات الرئاسية وجهود الجهات المعنية التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم وتعزيز القطاع الزراعي كقطاع حيوي في الاقتصاد المصري.

اسيوط .. تتسلم 150 طن من تقاوي الفول البلدي باصنافة المختلفة

اسيوط .. تتسلم 150 طن من تقاوي الفول البلدي باصنافة المختلفة

اسيوط .. تتسلم 150 طن من تقاوي الفول البلدي باصنافة المختلفة

اسيوط .. تتسلم 150 طن من تقاوي الفول البلدي باصنافة المختلفة