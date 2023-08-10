مصدر يكشف لـ"الوفد" أسباب رحيل الصيعري عن الاتحاد ووجهته المقبلة

أعلن اللاعب محمد الصيعري لاعب نادي الاتحاد رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكشق مصدر مقرب لنا عن أسباب رحيل اللاعب عن صفوف العميد وما هي وجهته المقبلة بعد فسخ تعاقده مع النمور.

قرر محمد الصيعيري الرحيل عن الاتحاد بعد موسم واحد فقط قضاه داخل قلعة النمور، وعقب الانتقال من الفيصلي للنمور في صيف عام 2022، بعدما وقع على عقود لمدة موسمين تنتهي في يونيو 2024.

أسباب رحيل محمد الصيعري عن الاتحاد

أكد مصدر مقرب لبوابة الوفد الإلكترونية أن رحيل محمد الصعيري عن صفوف الاتحاد قبل الموسم المقبل جاء بسبب الصفقات الكثيرة التي أبرمها النمور في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع كريم بنزيما وجوتا في مركز الهجوم ليكونا بجوار عبدالرزاق حمدالله ورومارينيو وعبدالرحمن العبود.

أضاف للوفد أن المدرب البرتغالي نونو سانتو لم يعتمد على اللاعب كثيرًا في الموسم الماضي من دوري روشن، حيث أنه غير مقتنع بمستويات اللاعب ووضعه ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

لعب محمد الصيعري 12 مباراة بقميص الاتحاد في الموسم الماضي 2022-2023، لعب خلالها 38 دقيقة، وسجل هدف وحيد للنمور دون أن يصنع أي هدف.

وجهته الصيعري المقبلة بعد رحيله عن الاتحاد

أضاف المصدر في تصريحاته لـ الوفد أن اللاعب كان على تواصل بالفعل مع مسؤولو نادي الاتفاق في الفترة الماضية، وخلال الساعات القليلة المقبلة سيكون التوقيع الرسمي مع فارس الدهناء.

يذكر أن نادي الاتفاق اتفق من قبل مع حمدان الشمراني لاعب العميد على التوقيع لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.