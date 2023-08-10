طبيب بيطرى ينقذ خروفا من الموت.. ابتلع 4.5 كيلو حبال ومواد بلاستيكية (صور)

تمكن فريق طبي بيطرى برئاسة الدكتور عبدالحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها، والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري من إنقاذ خروف من الموت عقب تناوله كميات كبيرة من الحبال والشكائر البلاستيكية بلغ وزنها أكثر من 4 كيلو ونصف أدت إلي وقف حركه البطن والأمعاء.



وقال الدكتور عبد الحليم القصبي إن حالة الخروف البالغ من العمر 3 سنوات ويزن 40 كيلو امتنعت عن تناول الطعام بشكل تام لمدة تجاوزت اكثر من ثلاثة ايام مما تسبب في تعرضها لإعياء شديدة واشرفت على الموت .



وأضاف أن صاحبها ويدعى محمد عفيفي بمنطقة الحرس الوطني ببنها أصيب بالذعر والخوف على الخروف وتردد على اكثر من عيادة بيطرية ولم يتم التعامل معاها.



وعند عرض الحالة تم تشخيصها بالموجات فوق الصوتية و فحصها بالكامل واختيار التخدير المناسب و تم إجراء عملية فتح كرش للحيوان استغرقت ساعة ونصف تم من خلالها استخراج كمية كبيرة جدا من الحبال المتكتلة داخل الكرش و تم إعطاء الحيوان محاليل و علاج بعد العمليه مباشرة.

انقاذ خروف من الموت

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