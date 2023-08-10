عاجل
توريد القمح يفوق المتوقع والتقارير تبشر بعدم حدوث أزمة برغيف الخبز.. فيديو
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يوافق على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024 التي عرضها المحاسب هيثم سالم عوف، مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.

 وتعد الخطة التدريبية المعروضة إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء، إذ نظمت وزارة المالية الكثير من البرامج التدريبية على مدار السنوات الماضية.

 ووجه المحافظ بتكثيف مثل تلك الدورات وإتاحتها للعاملين كافة بالجهات الإدارية بنطاق المحافظة مراعاة للبعد الجغرافي للمحافظة وفق خطة محددة هذا وقد أعدت المديرية المالية الخطة التدريبية في بعض البرامج المتخصصة للبدء في تنفيذها فور الانتهاء من تجميع الاحتياجات التدريبية من الجهات الإدارية.