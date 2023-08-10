محافظ جنوب سيناء يوافق على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024 التي عرضها المحاسب هيثم سالم عوف، مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.

وتعد الخطة التدريبية المعروضة إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء، إذ نظمت وزارة المالية الكثير من البرامج التدريبية على مدار السنوات الماضية.

ووجه المحافظ بتكثيف مثل تلك الدورات وإتاحتها للعاملين كافة بالجهات الإدارية بنطاق المحافظة مراعاة للبعد الجغرافي للمحافظة وفق خطة محددة هذا وقد أعدت المديرية المالية الخطة التدريبية في بعض البرامج المتخصصة للبدء في تنفيذها فور الانتهاء من تجميع الاحتياجات التدريبية من الجهات الإدارية.